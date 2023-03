MotoGP, quale griglia di partenza si usa per la gara? C’è una differenza con la F1 (Di domenica 26 marzo 2023) Differenze sostanziali. Nella giornata di ieri si è fatta la storia in MotoGP: prima Sprint Race e primi punti iridati assegnati nell’appuntamento mondiale di Portimao, in Portogallo. Una gara di 12 giri, la metà (arrotando per difetto) rispetto ai 25 del GP domenicale, che ha sorriso ai primi nove classificati, secondo il seguente sistema di punteggio: 12-9-7-6-5-4-3-2-1. Francesco Bagnaia ha iniziato da dove aveva lasciato, vincendo questa nuova prova davanti allo spagnolo Jorge Martin e all’altro iberico Marc Marquez. Due Ducati davanti a tutti, seppur di team diversi (il primo Factory e il secondo il Pramac Racing), che hanno confermato la bontà del progetto di Borgo Panigale, ma molto abile anche Marquez a sfruttare la sua inattesa pole-position sulla Honda e a cogliere la palla al balzo, nel momento in cui l’australiano Jack Miller, quarto su ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Differenze sostanziali. Nella giornata di ieri si è fatta la storia in: prima Sprint Race e primi punti iridati assegnati nell’appuntamento mondiale di Portimao, in Portogallo. Unadi 12 giri, la metà (arrotando per difetto) rispetto ai 25 del GP domenicale, che ha sorriso ai primi nove classificati, secondo il seguente sistema di punteggio: 12-9-7-6-5-4-3-2-1. Francesco Bagnaia ha iniziato da dove aveva lasciato, vincendo questa nuova prova davanti allo spagnolo Jorge Martin e all’altro iberico Marc Marquez. Due Ducati davanti a tutti, seppur di team diversi (il primo Factory e il secondo il Pramac Racing), che hanno confermato la bontà del progetto di Borgo Panigale, ma molto abile anche Marquez a sfruttare la sua inattesa pole-position sulla Honda e a cogliere la palla al balzo, nel momento in cui l’australiano Jack Miller, quarto su ...

