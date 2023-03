MotoGP, possibile infortunio per Marc Marquez: cosa si è fatto a Portimao (Di domenica 26 marzo 2023) Una domenica da incubo per Marc Marquez. Senza mezzi termini. Lo spagnolo chiude nel peggiore dei modi il suo Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023, prima provocando un incidente davvero notevole, quindi prendendosi una tirata d’orecchie in direzione gara, infine uscendo dal centro medico del tracciato di Portimao con una ingombrante fasciatura alla mano destra. Cos’è successo al portacolori del team Repsol Honda? Secondo quanto riportato dalla MotoGP, lo spagnolo si è procurato una “frattura al primo osso metarcarpale della mano destra” ed è stato dichiarato “unfit” ovvero non in condizioni di correre. Riferendosi a questo momento. Vedremo, a questo punto, come evolverà la situazione, dato che il prossimo appuntamento sarà già nel corso del prossimo weekend, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Una domenica da incubo per. Senza mezzi termini. Lo spagnolo chiude nel peggiore dei modi il suo Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023, prima provocando un incidente davvero notevole, quindi prendendosi una tirata d’orecchie in direzione gara, infine uscendo dal centro medico del tracciato dicon una ingombrante fasciatura alla mano destra. Cos’è successo al portacolori del team Repsol Honda? Secondo quanto riportato dalla, lo spagnolo si è procurato una “frattura al primo osso metarcarpale della mano destra” ed è stato dichiarato “unfit” ovvero non in condizioni di correre. Riferendosi a questo momento. Vedremo, a questo punto, come evolverà la situazione, dato che il prossimo appuntamento sarà già nel corso del prossimo weekend, ...

