MotoGp Portogallo 2023 | Bagnaia vince con Ducati a Portimao

(Di domenica 26 marzo 2023) Peccoil Gp del, primo appuntamentodell'anno. Il pilota della, campione del mondo in carica, si impone sul tracciato didominando il primo weekend del ...

Prima gara e prima doppietta della stagione per Pecco Bagnaia . Dopo la sprint race di ieri, il pilota della Ducati si è imposto nella prova che ha aperto il mondiale. Bagnaia ha preceduto l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi. Quarto posto per la Ducati del francese Zarco, seguono Alex Marquez e Binder. Settimo posto ...

Francesco "Pecco" Bagnaia fa il bis e, dopo la prima Sprint della MotoGP a Portimao, vince anche il GP Portogallo. 37 punti dunque per il campione del mondo ...Prima stagionale positiva per Maverick Vinales che torna sul podio sette mesi dopo l'ultima volta. Secondo posto per lo spagnolo del team Aprilia a Portimao, alle spalle di un super Francesco Bagnaia ...