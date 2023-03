MotoGP, Miguel Oliveira accusa Marquez: “Problema tecnico? Non credo! E’ andato oltre il limite” – VIDEO (Di domenica 26 marzo 2023) La gara d’esordio della stagione si è chiusa nel peggiore dei modi per Miguel Oliveira. Il padrone di casa, infatti, non ha completato nemmeno tre giri nel Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Portimao, infatti, il portacolori del team Aprilia RNF è stato, suo malgrado, travolto da Marc Marquez. Un incidente davvero incredibile, con il sei volte campione del mondo della MotoGP che ha completamente sbagliato il punto di frenata e ha prima centrato Jorge Martin (che ha subito diversi danni alla sua Ducati e una piccola frattura al piede) quindi ha letteralmente abbattuto il portoghese, colpendolo a velocità altissima. Un errore notevole che Miguel Oliveira ha voluto commentare ai microfoni di Sky Sport. Per il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) La gara d’esordio della stagione si è chiusa nel peggiore dei modi per. Il padrone di casa, infatti, non ha completato nemmeno tre giri nel Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Portimao, infatti, il portacolori del team Aprilia RNF è stato, suo malgrado, travolto da Marc. Un incidente davvero incredibile, con il sei volte campione del mondo dellache ha completamente sbagliato il punto di frenata e ha prima centrato Jorge Martin (che ha subito diversi danni alla sua Ducati e una piccola frattura al piede) quindi ha letteralmente abbattuto il portoghese, colpendolo a velocità altissima. Un errore notevole cheha voluto commentare ai microfoni di Sky Sport. Per il ...

