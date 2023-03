MotoGP | Massimo Rivola | “Se l’andazzo è questo qualcuno si farà male | chi di dovere non interviene…”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Il Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023, ha visto il successo di Francesco Bagnaia, ma di pari passo ha scaturito un vero e proprio putiferio. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, purtroppo, il weekend lusitano è stato rovinato da tanti, troppi, incidenti. Alcuni, come quello di Pol Espargarò, dettato dalla sfortuna. Altri, come quello scatenato oggi da Marc Marquez, che hanno lasciato un sapore amaro all’interno del Circus. Sabato nella Sprint Race, per esempio, Luca Marini, suo malgrado, aveva mandato ko Enea Bastianini. Oggi il Cabroncito ha rovinato le gare di Jorge Martin e Miguel Oliveira. Il padrone di casa, portacolori del team Aprilia RNF, ha avuto la peggio, con lo spagnolo che lo ha letteralmente travolto già nel corso del secondo giro. Uno “strike” che, senza mezzi termini, non è andato giù alla Casa ...