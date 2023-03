MotoGP | Marco Bezzecchi | “Ho pensato solo a Viñales | non a chi avevo alle spalle Sono molto felice”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) Gara a dir poco movimentata, come da previsione trattandosi per giunta dell’esordio stagionale, e si riprende dalla conclusione dello scorso anno: Francesco Bagnaia conquista il Gran Premio del Portogallo 2023, primeggiando a Portimao davanti a Maverick. Ottima la prestazione dell’azzurro, che ha saputo tenersi fuori dalla bagarre che ha coinvolto Alex Marquez, Brad Binder e Jack Miller per le posizioni immediatamente successive al podio. Terza posizione meritata per il pilota della Mooney VR46, protagonista di un positivo inizio di stagione. Questo il commento del pilota azzurro a caldo al termine della gara: “, ieri ho commesso un errore ma ero comunque veloce; sapevo che la partenza sarebbe stata la chiave epartito ...