MotoGP, Marc Marquez chiede scusa a Oliveira: “Ho avuto un blocco con l’anteriore”. E sull’infortunio… (Di domenica 26 marzo 2023) Marc Marquez ha riportato una frattura al primo metacarpo della mano destra dopo il brutto incidente avvenuto nel corso del secondo giro del GP del Portogallo, quando ha cercato un insensato sorpasso all’interno in curva 3 ed è caduto abbattendo anche il malcapitato Miguel Oliveira. Lo spagnolo dovrà scontare un doppio long penalty in occasione della prossima gara del Mondiale MotoGP, ma non si sa se l’alfiere della Honda parteciperà al GP di Argentina o se sarà costretto a saltare l’appuntamento a causa di questo ennesimo problema fisico. Marc Marquez si è scusato con Miguel Oliveira attraverso i media: “La cosa più importante è che stia bene, per me va bene così. Oggi ho fatto un errore e sono stato penalizzato. Non era mia intenzione e non volevo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)ha riportato una frattura al primo metacarpo della mano destra dopo il brutto incidente avvenuto nel corso del secondo giro del GP del Portogallo, quando ha cercato un insensato sorpasso all’interno in curva 3 ed è caduto abbattendo anche il malcapitato Miguel. Lo spagnolo dovrà scontare un doppio long penalty in occasione della prossima gara del Mondiale, ma non si sa se l’alfiere della Honda parteciperà al GP di Argentina o se sarà costretto a saltare l’appuntamento a causa di questo ennesimo problema fisico.si èto con Miguelattraverso i media: “La cosa più importante è che stia bene, per me va bene così. Oggi ho fatto un errore e sono stato penalizzato. Non era mia intenzione e non volevo ...

