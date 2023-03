MotoGP, Johann Zarco: “Gara intensa: davanti a me avevano problemi di grip, dovevo provarci” (Di domenica 26 marzo 2023) Un inizio di stagione a dir poco movimentato, vista la Gara accesa fino all’ultimo: Johann Zarco ha chiuso il Gran Premio del Portogallo 2023 al quarto posto, uscendo vincitore dalla bagarre che ha coinvolto il francese, lo spagnolo Alex Marquez e i due piloti della Red Bull KTM Brad Binder e Jake Miller. Zarco aveva già pregustato la possibilità di sorpasso nei confronti dei rivali, dalla settima posizione: questi, infatti, avevano mostrato problemi di grip alla ruota posteriore. Si sono così venute a creare le condizioni ideali per il pilota della Pramac Racing, che ha saputo sfruttarle al meglio per far sua la quarta posizione. Questo il commento del francese, riportato dal quotidiano L’Équipe: “È stato fantastico! Negli ultimi sette giri sono riuscito ad avere una ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Un inizio di stagione a dir poco movimentato, vista laaccesa fino all’ultimo:ha chiuso il Gran Premio del Portogallo 2023 al quarto posto, uscendo vincitore dalla bagarre che ha coinvolto il francese, lo spagnolo Alex Marquez e i due piloti della Red Bull KTM Brad Binder e Jake Miller.aveva già pregustato la possibilità di sorpasso nei confronti dei rivali, dalla settima posizione: questi, infatti,mostratodialla ruota posteriore. Si sono così venute a creare le condizioni ideali per il pilota della Pramac Racing, che ha saputo sfruttarle al meglio per far sua la quarta posizione. Questo il commento del francese, riportato dal quotidiano L’Équipe: “È stato fantastico! Negli ultimi sette giri sono riuscito ad avere una ...

