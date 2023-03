MotoGP in tv | orari GP Portogallo 2023 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

(Di domenica 26 marzo 2023) Messa in archivio la giornata di ieri, che ci ha regalato la prima sprint race della storia del Motomondiale, tutto è pronto per l’attesissima domenica del Gran Premio del, appuntamento d’esordio della stagione. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e le sue curve mozzafiato, le tre classi saranno in azione per le gare domenicali (ore 12.00 Moto3, ore 13.15 Moto2, ore 15.00). LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 10.45 E ALLE 15.00 Dopo le emozioni della Sprint Race disputata ieri, tornerà in scena la classe regina con un Francesco Bagnaia pronto al bis immediato per mettere subito in chiaro a tutti che il campione del mondo è lui. Alle sue spalle tanti rivali, da Jorge Martin e Marc Marquez, sul podio assieme a lui ...

Gli orari Portogallo 2023 oggi da Portimao per vedere la gara in differita su TV8 alle 17.05, in diretta alle ore 15 su Sky Sport, Sky Sport Uno ed in streaming su NOW. La griglia di ... Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8

Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi e le sue curve mozzafiato, le tre classi saranno in azione per le gare domenicali (ore 12.00 Moto3, ore 13.15 Moto2, ore 15.00).