MotoGP | GP Portogallo 2023 | Bagnaia favorito d’obbligo a Portimao | tanti candidati al podio

(Di domenica 26 marzo 2023) Archiviata nella giornata di ieri la prima Sprint Race della storia, quest’oggi va in scena finalmente l’evento clou del weekend di, il Gran Premio del. Il circuito dell’Algarve ospita l’appuntamento inaugurale del Mondiale, in cui verrà assegnato punteggio pieno dopo la mini-gara del sabato che ha sbloccato la classifica del campionato. Francesco, vincendo la sprint lusitana, ha ribadito il suo status di n.1 in griglia dopo il titolo della passata stagione ed è il grandeanche per il Gran Premio di oggi sulla lunga distanza. Pecco ha a disposizione una Ducati GP23 da sogno e sembra davvero a suo agio sui saliscendi di, soprattutto con il passare dei chilometri, quindi in caso di buona partenza (dalla seconda ...

Joan Mir dovrà scontare un long lap penalty nel GP delin programma domenica 26 marzo (diretta Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW): questa la decisione dello Stewards Panel dopo il contatto da brividi con Fabio Quartararo ...Fabio Quartararo sfortunato nella prima Sprint in, chiusa al 10° posto e senza punti: 'Ho avuto problemi in partenza, poi il contatto con Mir mi ha spedito praticamente in ultima posizione. Ho fatto quello che potevo, il passo non era male e ...La gioia di Francesco Bagnaia e la disperazione del nuovo compagno in Ducati Enea Bastianini . Nella prima sprint - race della storia della, a Portimao in, la Ducati esulta per la bella prestazione del campione del mondo che strappa all'ultimo giro la vittoria alla Pramac di un indiavolato Jorge Martin, ma deve fare i ...

Dopo la novità assoluta rappresentata dalla Sprint Race di MotoGP andata in scena nel pomeriggio di ieri, il Motomondiale ritorna nei propri canoni. Quest’oggi si disputerà, infatti, il Gran Premio ...il Gran Premio del Portogallo 2023. Il circuito dell’Algarve ospita l’appuntamento inaugurale del Mondiale MotoGP, in cui verrà assegnato punteggio pieno dopo la mini-gara del sabato che ha sbloccato ...