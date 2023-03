MotoGP, Francesco Bagnaia: “Abbiamo lavorato bene, iniziato il campionato come volevo!” (Di domenica 26 marzo 2023) Doppietta per Francesco Bagnaia. Dopo la Sprint Race, Pecco ha vinto anche il GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato lusitano, il centauro piemontese ha posto il proprio sigillo anche nei 25 giri della corsa portoghese, guidando in maniera autorevole e convincente. Per lui, dunque, sono arrivati 37 punti molto pesanti per cominciare con il piglio giusto quest’annata. Una corsa dalle mille emozioni, con Marc Marquez che, dopo aver fatto saltare il banco nelle qualifiche con la pole-position, ha fatto saltare all’aria la sua gara e quella di Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e in parte quella di Jorge Martin, poi autore di un errore anch’egli nelle ultime fasi. Marquez, infatti, ha sbagliato il punto di frenata, finendo per toccare prima Martin e travolgere poi l’incolpevole Oliveira. Una brutta dinamica e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Doppietta per. Dopo la Sprint Race, Pecco ha vinto anche il GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato lusitano, il centauro piemontese ha posto il proprio sigillo anche nei 25 giri della corsa portoghese, guidando in maniera autorevole e convincente. Per lui, dunque, sono arrivati 37 punti molto pesanti per cominciare con il piglio giusto quest’annata. Una corsa dalle mille emozioni, con Marc Marquez che, dopo aver fatto saltare il banco nelle qualifiche con la pole-position, ha fatto saltare all’aria la sua gara e quella di Miguel Oliveira (Aprilia RNF) e in parte quella di Jorge Martin, poi autore di un errore anch’egli nelle ultime fasi. Marquez, infatti, ha sbagliato il punto di frenata, finendo per toccare prima Martin e travolgere poi l’incolpevole Oliveira. Una brutta dinamica e ...

