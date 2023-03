(Di domenica 26 marzo 2023)è letteralmente sconsolato al termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, il francese ha vissuto una domenica complicata. Sempre distante dalle posizioni che contano e nuovamente alle prese con una Yamaha che gli garantisce pochissima performance. Proprio come nella seconda parte della stagione scorsa. Dopo una Sprint Race non semplice, il nativo di Nizza oggi si è dovuto accontentare dell’ottava posizione, a 8.5 secondi dalla prima posizione di Francesco Bagnaia, con un risultato che, senza le cadute di chi lo precedeva, poteva essere anche peggiore. Al termine della gara lusitana il campione del mondo 2021 è decisamente abbattuto, e lo conferma ai microfoni di Sky Sport: “Qualcosa ho fatto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Fabio Quartararo COMMUOVENTE. 1° giro di Warm Up (ricordo, ridotto a 10') si ferma la sua M1. Anziché bestemmiare,… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Sono molto preoccupato, con questa moto non posso lottare” #PortugueseGP - - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Sono molto preoccupato, con questa moto non posso lottare” #PortugueseGP - - corsedimoto : MOTOGP, LA CLASSIFICA - Mentre Bagnaia-Ducati prendono il largo, il rivale Fabio Quartararo ha già accusato un pesa… - xav2504 : Ho le tir de Fabio sur Morbidelli ??????#MotoGP -

Morale sotto i tacchi per il campione del mondo 2021Quartararo, che guida una Yamaha non competitiva: "Non ho potuto fare granché, il passo non era male, ma all'inizio mi aspettavo molto meglio; guido al limite, c'è la velocità, ma non posso ...Queste le parole del pilota della Yamaha,Quartararo , dopo il deludente ottavo posto nel Gp di Portimao 2023.2023: la classifica piloti dopo il GP di Portogallo Pos. Pilota Moto Punti 1 Francesco ...Alex Marquez Ducati 12 7 Aleix Espargarò Aprilia 11 8 Brad Binder KTM 10 9 Jorge Martin Ducati 9 10...

MotoGP 2023. GP del Portogallo. Fabio Quartararo, manifesto contro la Sprint: "Una giungla, presto ci sarà un grave ... Moto.it

Fabio Quartararo è letteralmente sconsolato al termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, ...Morale sotto i tacchi per il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, che guida una Yamaha non competitiva: “Non ho potuto fare granché, il passo non era male, ma all’inizio mi aspettavo molto meglio ...