MotoGP, Fabio Quartararo e la Yamaha con gli stessi problemi del 2022: la crisi continua (Di domenica 26 marzo 2023) Non ha la minima voglia di sorridere Fabio Quartararo al termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023. La gara disputata sul tracciato di Portimao, infatti, ha assomigliato parecchio ad un prolungamento della scorsa annata per il pilota francese e per il team Yamaha Factory. In questo weekend lusitano si sono riproposti gli stessi problemi riscontrati sulla M1 anche nel finale del campionato 2022. In poche parole, un vero e proprio “incubo” sportivo. La moto di Iwata soffre nelle prime parti della corsa, non riesce a competere con gli avversari a livello di potenza pura e, non ultimo, ha perso completamente lo smalto a livello di time attack. Un vero e proprio “circolo vizioso” dal quale la scuderia nipponica non sembra ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Non ha la minima voglia di sorridereal termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di2023. La gara disputata sul tracciato di Portimao, infatti, ha assomigliato parecchio ad un prolungamento della scorsa annata per il pilota francese e per il teamFactory. In questo weekend lusitano si sono riproposti gliriscontrati sulla M1 anche nel finale del campionato. In poche parole, un vero e proprio “incubo” sportivo. La moto di Iwata soffre nelle prime parti della corsa, non riesce a competere con gli avversari a livello di potenza pura e, non ultimo, ha perso completamente lo smalto a livello di time attack. Un vero e proprio “circolo vizioso” dal quale la scuderia nipponica non sembra ...

