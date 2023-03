MotoGP, errore clamoroso di Marc Marquez in frenata a Portimao: lo spagnolo travolge Oliveira (Di domenica 26 marzo 2023) Episodio davvero importante nel corso del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, grandissima lotta nelle prime battute per la conquista delle posizioni di vertice e approccio decisamente sopra le righe di Marc Marquez. Il centauro della Honda, in lotta con Jorge Martin e Miguel Oliveira per la piazza d’onore alle spalle di Francesco Bagnaia (Ducati), ha completamente sbagliato il punto di frenata nel primo settore, colpendo prima la Ducati Pramac di Martin e poi l’Aprilia dell’incolpevole centauro portoghese, finito pesantemente a terra con Marc. Un gesto che non è sfuggito agli Stewards che potrebbero prendere dei provvedimenti contro la condotta del campione nativo di Cervera. Dopo che nel corso della Sprint Race tanto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Episodio davvero importante nel corso del GP del Portogallo, primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato di, grandissima lotta nelle prime battute per la conquista delle posizioni di vertice e approccio decisamente sopra le righe di. Il centauro della Honda, in lotta con Jorge Martin e Miguelper la piazza d’onore alle spalle di Francesco Bagnaia (Ducati), ha completamente sbagliato il punto dinel primo settore, colpendo prima la Ducati Pramac di Martin e poi l’Aprilia dell’incolpevole centauro portoghese, finito pesantemente a terra con. Un gesto che non è sfuggito agli Stewards che potrebbero prendere dei provvedimenti contro la condotta del campione nativo di Cervera. Dopo che nel corso della Sprint Race tanto ...

