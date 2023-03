MotoGP, Dall’Igna: “Stiamo facendo un grande lavoro. Bagnaia? È fantastico” (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo il successo del campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, vincitore nel GP di Portimao, l’ingegner Luigi Dall’Igna ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. “Il nostro obiettivo era quello di consentire a piloti con un diverso stile di guida di andare forte su tutte le piste – ha affermato il General Manager della Ducato -. Non possiamo che essere orgogliosi di questo perché, sotto questo aspetto, ce l’abbiamo fatta. Poi, Pecco ci sta mettendo del suo. Ha una continuità di rendimento incredibile, mai nessuno in Ducati è riuscito a vincere così in serie e io credo che la sua forza venga proprio dalla consapevolezza, frutto del lavoro che c’è voluto per raggiungere questi traguardi”. “Tuttavia – ha proseguito Dall’Igna -, il percorso di questo campionato è appena cominciato e siamo consapevoli della forza ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo il successo del campione del mondo in carica Francesco, vincitore nel GP di Portimao, l’ingegner Luigiha così parlato ai microfoni di Sky Sport. “Il nostro obiettivo era quello di consentire a piloti con un diverso stile di guida di andare forte su tutte le piste – ha affermato il General Manager della Ducato -. Non possiamo che essere orgogliosi di questo perché, sotto questo aspetto, ce l’abbiamo fatta. Poi, Pecco ci sta mettendo del suo. Ha una continuità di rendimento incredibile, mai nessuno in Ducati è riuscito a vincere così in serie e io credo che la sua forza venga proprio dalla consapevolezza, frutto delche c’è voluto per raggiungere questi traguardi”. “Tuttavia – ha proseguito-, il percorso di questo campionato è appena cominciato e siamo consapevoli della forza ...

