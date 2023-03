MotoGP, cinque moto italiane davanti nel GP del Portogallo: Ducati dominante, ma è super Aprilia! (Di domenica 26 marzo 2023) Signore e signori, qui in Italia le cose si fanno per bene. Diciamocelo, spesso quando si parla di aspetti peculiari del nostro Paese il tafazzismo ci assale, descrivendo con tono beffardo le peculiarità negative che animano la Penisola e impediscono di essere competitivi nel confronto con altre realtà. Nel caso della motoGP, la massima espressione tecnologica delle due-ruote su pista, Ducati e Aprilia stanno portando a scuola marchi importanti come Honda, Yamaha e KTM. Le “creature” nate dalle menti creative di Borgo Panigale e di Noale sono sempre più un riferimento della categoria e non stupisce affatto che a Portimao, sede del primo round del Mondiale 2023, nelle prime cinque posizioni vi siano le due Case italiane. La Ducati ha trionfato con Francesco Bagnaia, campione del mondo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Signore e signori, qui in Italia le cose si fanno per bene. Diciamocelo, spesso quando si parla di aspetti peculiari del nostro Paese il tafazzismo ci assale, descrivendo con tono beffardo le peculiarità negative che animano la Penisola e impediscono di essere competitivi nel confronto con altre realtà. Nel caso della, la massima espressione tecnologica delle due-ruote su pista,e Aprilia stanno portando a scuola marchi importanti come Honda, Yamaha e KTM. Le “creature” nate dalle menti creative di Borgo Panigale e di Noale sono sempre più un riferimento della categoria e non stupisce affatto che a Portimao, sede del primo round del Mondiale 2023, nelle primeposizioni vi siano le due Case. Laha trionfato con Francesco Bagnaia, campione del mondo ...

