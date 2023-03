Vai agli ultimi Twett sull'argomento... streghetta52 : Johann Zarco ha la meglio sul gruppo degli inseguitori e ha chiuso in quarta posizione su Alex marquez e Brad Binder #PortugueseGP #MotoGP - DBDeiman : Bella la bagarre per il quarto posto, occupato ora da Binder dopo due sorpassi su Miller e Marquez. Che super pilo… -

... vince anche il Gran Premio del Portogallo a Portimao, prima tappa del Mondiale 2023 della. ... Sesto e settimo posto per le Ktm diBinder e Jack Miller, non riesce a fare meglio dell'ottava ...Chi invece non smette di graffiare è la Ktm conBinder e Jack Miller che hanno terminato rispettivamente al sesto e settimo posto. La Honda invece finisce sotto la lente dei giudici per la ...GLI ALTRI IN BREVEBINDER - VOTO 7 Non si schioda mai o quasi dalla top ten, oggi ha lottato ... VEDI ANCHEPortogallo 2023, bis di Bagnaia a Portimao! Bez terzo, Marquez fa strike...

MotoGP, Brad Binder: "Un bel risultato nonostante il dolore, la moto è cresciuta parecchio" OA Sport

Brad Binder può sorridere al termine del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, infatti, il pilota del team ...Nel caso della MotoGP, la massima espressione tecnologica delle due-ruote su pista, Ducati e Aprilia stanno portando a scuola marchi importanti come Honda, Yamaha e KTM. Le “creature” nate dalle menti ...