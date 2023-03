MotoGp | Bagnaia vince la prima gara in Portogallo | dominio Ducati

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 marzo 2023) Peccoil Gp del, primo appuntamentodell’anno. Il pilota della, campione del mondo in carica, si impone sul tracciato di Portimao dominando il primo weekend del Motomondiale: dopo la vittoria nella sprint di sabato, ecco il successo nellatradizionale. Secondo posto per lo spagnolo Maverick Vinales e terza piazza per Marco Bezzecchi (). Giornata storta per Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda è uscito di scena nelle prime battute delladopo un contatto con la Aprilia di Miguel Oliveira. Nella classe Moto3, doppietta spagnola con la vittoria di Daniel Holgado davanti a David Munoz. A completare il podio tutto targato Ktm, il brasiliano Diogo Moreira. Migliore italiano, sempre su Ktm, è ...