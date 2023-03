MotoGP, Alex Marquez il migliore del warm-up a Portimao. 7° Bagnaia, in gestione (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la Sprint Race, lo “Sprint warm-up”. Ci sia concessa la definizione nel valutare i 10? di prove prima della gara odierna a Portimao (Portogallo), primo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato lusitano, in un contesto così particolare, il migliore è stato Alex Marquez. Lo spagnolo del Team Gresini ha ottenuto il crono di 1:38.719 sulla sua Ducati GP22 a precedere il francese Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale) di 0.153 e Marc Marquez (Honda ufficiale) di 0.155. Un turno nel quale Quartararo ha dovuto fare i conti con un problema tecnico, poco dopo essere entrato in pista. Per questo, il transalpino è stato costretto a usare la seconda moto, siglando comunque un buon tempo. Si conferma, poi, l’ottimo feeling del citato Marc Marquez, che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo la Sprint Race, lo “Sprint-up”. Ci sia concessa la definizione nel valutare i 10? di prove prima della gara odierna a(Portogallo), primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato lusitano, in un contesto così particolare, ilè stato. Lo spagnolo del Team Gresini ha ottenuto il crono di 1:38.719 sulla sua Ducati GP22 a precedere il francese Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale) di 0.153 e Marc(Honda ufficiale) di 0.155. Un turno nel quale Quartararo ha dovuto fare i conti con un problema tecnico, poco dopo essere entrato in pista. Per questo, il transalpino è stato costretto a usare la seconda moto, siglando comunque un buon tempo. Si conferma, poi, l’ottimo feeling del citato Marc, che ...

