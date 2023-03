MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo un motore della Madonna! Gara stressante, ho pensato al podio ma va bene così” (Di domenica 26 marzo 2023) Già in mattinata, con il primo tempo registrato nel warm-up, aveva fatto intendere che avrebbe puntato a un ruolo da protagonista nella Gara del Gran Premio del Portogallo (primo appuntamento della stagione del Motomondiale 2023). così è stato, con la bagarre che lo ha coinvolto nella lotta alle posizioni immediatamente successive al podio, e Alex Marquez ha concluso la Gara al quinto posto. Dopo aver inizialmente provato a tenere il ritmo di Marco Bezzecchi (terzo), si è poi focalizzato sulla difesa della quarta posizione dagli attacchi di Johann Zarco e delle due KTM di Brad Binder e Jack Miller. Il francese ha poi sorpassato Marquez nel finale, ma quest’ultimo può essere soddisfatto della sua prova, alla prima ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Già in mattinata, con il primo tempo registrato nel warm-up, aveva fatto intendere che avrebbe puntato a un ruolo da protagonista nelladel Gran Premio del Portogallo (primo appuntamentostagione del Motomondiale 2023).è stato, con la bagarre che lo ha coinvolto nella lotta alle posizioni immediatamente successive al, eha concluso laal quinto posto. Dopo aver inizialmente provato a tenere il ritmo di Marco Bezzecchi (terzo), si è poi focalizzato sulla difesaquarta posizione dagli attacchi di Johann Zarco e delle due KTM di Brad Binder e Jack Miller. Il francese ha poi sorpassatonel finale, ma quest’ultimo può essere soddisfattosua prova, alla prima ...

