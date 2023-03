MotoGP 2023 | Marquez dovrà scontare penalizzazione nel GP d’Argentina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - SkySportMotoGP : ?? ???????????? ?????????????? ??'??' ?? ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ?????????????? ?? ?????????? I risultati ? - Eurosport_IT : MA CHE FA?! ?????? #MotoGP | #PortugueseGP | #Marquez - rep_parma : MotoGp Portogallo, Bagnaia vince ancora: sul podio Vinales e Bezzecchi. Follia Marquez, travolto Oliveira [dal nost… - Gazzetta_it : Marquez: 'Mi scuso con Oliveira, un errore'. Penalizzato con due giri nel prossimo GP #MotoGP #Portimao -

LE PAGELLE DI PORTIMAO Il Gran Premio del Portogallo ha dato il via al mondiale della classe, che è partita con un Pecco Bagnaia e una Ducati in forma smagliante. Bravi anche Vinales e Bezzecchi, mentre Marquez ha rovinato un weekend altamente competitivo. Clicca qui per leggere ...PORTIMAO - Possibile frattura per Marc Marquez dopo l' , prima tappa stagionale della. I primi esami effettuati dal pilota di Cervera dopo il contatto che ha portato al suo ritiro e a quello di Miguel Oliveira hanno evidenziato una possibile frattura del primo metacarpo della ...PORTIMAO - Lui stesso ha ammesso la totale responsabilità dell'episodio, e in tanti hanno già mosso accuse verso la sua manovra. , prima tappa stagionale della. Il pilota di Cervera, infatti, ha commesso un errore in staccata alla curva 3 e h . Per lo spagnolo una possibile frattura alla mano e le parole di sdegno che arrivano direttamente da Claudio ...

Classifica Mondiale MotoGP 2023: Francesco Bagnaia allunga in vetta, +30 su Marquez! OA Sport

Il binomio iridato inizia la stagione con una vittoria perentoria, precedendo la RS-GP dello spagnolo e Bez dopo il grande spavento per l'incidente fra Marc Marquez e Oliveira ...PORTIMAO - E' la giornata perfetta quella appena vissuta da Pecco Bagnaia al Gran Premio del Portogallo, primo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota Ducati, dopo il successo nella Sprint di ...