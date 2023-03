Moto3, risultati e ordine di arrivo GP Portogallo 2023: vince Holgado davanti a Munoz e Moreira (Di domenica 26 marzo 2023) I risultati e l’ordine di arrivo del GP del Portogallo 2023, prima gara dell’anno del mondiale di Moto3. Sul circuito di Portimao, a vincere è Daniel Holgado, che taglia per primo il traguardo al termine di una gara folle, in pieno stile Moto3. Sul podio anche lo spagnolo David Munoz, secondo, e il brasiliano Diogo Moreira. Applausi anche per il rookie Rueda, che disputa un Gran Premio pazzesco ma deve accontentarsi del quarto posto. Il miglior italiano è Stefano Nepa, settimo, mentre riesce ad andare a punti anche Riccardo Rossi. Fuori dai primi 15 invece Bertelle e Fenati. Di seguito l’ordine di arrivo. ordine DI arrivo GP ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Ie l’didel GP del, prima gara dell’anno del mondiale di. Sul circuito di Portimao, are è Daniel, che taglia per primo il traguardo al termine di una gara folle, in pieno stile. Sul podio anche lo spagnolo David, secondo, e il brasiliano Diogo. Applausi anche per il rookie Rueda, che disputa un Gran Premio pazzesco ma deve accontentarsi del quarto posto. Il miglior italiano è Stefano Nepa, settimo, mentre riesce ad andare a punti anche Riccardo Rossi. Fuori dai primi 15 invece Bertelle e Fenati. Di seguito l’diDIGP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Moto3, GP Portimao: pole Sasaki, 2° Rueda. I risultati delle qualifiche - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo a Portimao: pole Sasaki, 2° Rueda. I risultati delle qualifiche: Ayumu Sasaki è il primo polem… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e #K… - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e… - _ITALIACHEVINCE : RT @sportface2016: #Moto3 I risultati e la griglia di partenza del #PortugueseGP: pole position per #Sasaki, Nepa decimo -