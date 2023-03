Moto3, Daniel Holgado vince a Portimao. 7° Stefano Nepa, il migliore degli italiani (Di domenica 26 marzo 2023) Arrivo in volata classico nel primo round del Mondiale 2023 di Moto3. Sulla pista di Portimao, in Portogallo, sorpassi ed emozioni a non finire con il centro dello spagnolo Daniel Holgado sulla KTM Red Bull a precedere di 0.160 il connazionale David Munoz (BOE Motorsports) e di 0.175 il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets-MSI). Bravissimo l’iberico a crearsi quel margine necessario per evitare che gli altri potessero insidiarlo, sfruttando il rettilineo davanti ai box e anche un fastidioso vento contrario. Nella top-10 ci sono anche gli iberici Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 0.206 e Jaume Masia (Leopard Racing) a 0.233, il giapponese Ayumu Sasaki (Liqui Molay Husqvarna Intact GP) a 1.090, il primo degli italiani, Stefano Nepa, a 1.125 in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Arrivo in volata classico nel primo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista di, in Portogallo, sorpassi ed emozioni a non finire con il centro dello spagnolosulla KTM Red Bull a precedere di 0.160 il connazionale David Munoz (BOE Motorsports) e di 0.175 il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets-MSI). Bravissimo l’iberico a crearsi quel margine necessario per evitare che gli altri potessero insidiarlo, sfruttando il rettilineo davanti ai box e anche un fastidioso vento contrario. Nella top-10 ci sono anche gli iberici Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 0.206 e Jaume Masia (Leopard Racing) a 0.233, il giapponese Ayumu Sasaki (Liqui Molay Husqvarna Intact GP) a 1.090, il primo, a 1.125 in ...

