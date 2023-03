Moto2, Tony Arbolino: “Ho dato tutto quello che avevo, podio importante a Portimao” (Di domenica 26 marzo 2023) Un importante terzo posto per Tony Arbolino, nel primo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto2. Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, il pilota lombardo ha colto un podio significativo nel suo percorso iridato nella classe intermedia. Il layout lusitano non è mai stato particolarmente gradito da Tony, vista la conformazione assai particolare: saliscendi e cambi di direzione non semplici da interpretare. Per questo, non può che esserci grande soddisfazione nel centauro del Team Marc VDS: “Sono molto soddisfatto per questo risultato perché ottenuto qui a Portimao dove in passato ho fatto fatica. Ho spinto dal subito, anche se la partenza non è stata delle migliori“, ha raccontato a caldo il centauro italiano. “avevo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Unterzo posto per, nel primo appuntamento del Mondiale 2023 di. Sul tracciato di, in Portogallo, il pilota lombardo ha colto unsignificativo nel suo percorso irinella classe intermedia. Il layout lusitano non è mai stato particolarmente gradito da, vista la conformazione assai particolare: saliscendi e cambi di direzione non semplici da interpretare. Per questo, non può che esserci grande soddisfazione nel centauro del Team Marc VDS: “Sono molto soddisfatto per questo risultato perché ottenuto qui adove in passato ho fatto fatica. Ho spinto dal subito, anche se la partenza non è stata delle migliori“, ha raccontato a caldo il centauro italiano. “...

