Mosca piazza armi nucleari in Bielorussia. Kiev: "Minsk è diventata un ostaggio atomico" (Di domenica 26 marzo 2023) Russia e Bielorussa, pur senza violare il Trattato Start sulla non proliferazione della armi nucleari, avrebbero firmato un accordo per dispiegare a Minsk delle armi nucleari tattiche in un deposito che... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Russia e Bielorussa, pur senza violare il Trattato Start sulla non proliferazione della, avrebbero firmato un accordo per dispiegare adelletattiche in un deposito che...

