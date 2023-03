Morto Nany Jiménez, il cantante stroncato a 33 anni da un infarto (Di domenica 26 marzo 2023) È Morto stroncato da un infarto a 33 anni il cantane Nany Jiménez, star della musica spagnola delle Canarie. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, l’arrivo dell’ambulanza è stato tempestivo ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e, alla fine, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’artista viveva a La Pardilla, sull’isola di Gran Canaria, ed era salito alla ribalta con le sue canzoni nei periodi più bui della pandemia di Covid nel 2020: durante il lockdown aveva infatti preso l’abitudine di tenere concerti in diretta streaming così da allietare le giornate dei suoi fan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Èda una 33il cantane, star della musica spagnola delle Canarie. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, l’arrivo dell’ambulanza è stato tempestivo ma tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani e, alla fine, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’artista viveva a La Pardilla, sull’isola di Gran Canaria, ed era salito alla ribalta con le sue canzoni nei periodi più bui della pandemia di Covid nel 2020: durante il lockdown aveva infatti preso l’abitudine di tenere concerti in diretta streaming così da allietare le giornate dei suoi fan. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

