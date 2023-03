Morto l' attore Ivano Marescotti | aveva 77 anni

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 26 marzo 2023) Lutto nel mondo del cinema. Nel pomeriggio di oggi è venuto a mancare l'e regista. Settantasettelascia la moglie Erika, chesposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel suo matrimonio precedente.La carrieraera noto per i suoi ruoli di spalla accanto a grandi attori in film molto famosi: da Benigni in 'Johnny Stecchino' e 'Il Mostro' a Checco Zalone in 'Cado dalle nubi' e 'Che bella giornata', a Aldo Giove Giacomo in 'La leggenda di Al John e Jack'. In carriera ha interpretato oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott, Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer.Nastro ...