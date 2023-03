Morto bambino di 4 anni investito dal trattore forse guidato dal padre: tragedia a Pescara (Di domenica 26 marzo 2023) Un bimbo di 4 anni è Morto nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, in strada Del Palazzo, investito da un trattore pare guidato dal padre. Sul posto un equipaggio del 118, che nulla... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 26 marzo 2023) Un bimbo di 4nel primo pomeriggio di oggi a, in strada Del Palazzo,da unparedal. Sul posto un equipaggio del 118, che nulla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Il piccolo sarebbe morto in seguito a un intervento di circoncisione effettuato in casa. Inutile purtroppo la cors… - rubio_chef : Ai genitori biologici, immigrati in “Israele” dalla Tunisia, fu detto che il loro bambino era morto durante il part… - SkyTG24 : Bambino muore travolto da un trattore a Pescara - Agenzia_Ansa : Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore a Pescara. Alla guida del mezzo, secon… - Dome689 : RT @Open_gol: Arrivati sul posto, gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso del piccolo -