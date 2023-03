Morte David Rossi, l'appello della figlia Carolina: se Schlein vuole cambiare tutto... (Di domenica 26 marzo 2023) Sono passati da poco 10 anni dal suicidio di David Rossi, l'allora capo della comunicazione di Mps. Quelle immagini, però, non le scorda nessuno: il corpo a terra sotto Rocca Salimbeni, il corpo che sussulta, persone che lo scrutano e si dileguano. Un mistero italiano, perché al suicidio, francamente, ci credono in pochi. E tra chi si è sempre battuta per trovare una verità c'è la figlia di David Rossi, Carolina Orlandi, che ora - intervistata da Liberoquotidiano.it - si rivolge ad Elly Schlein: se vuoi cambiare tutto così come dici, inizia dal caso di papà. Questo il sunto delle parole di Carolina, che ricorda come Enrico Letta, il predecessore della Schlein, abbia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Sono passati da poco 10 anni dal suicidio di, l'allora capocomunicazione di Mps. Quelle immagini, però, non le scorda nessuno: il corpo a terra sotto Rocca Salimbeni, il corpo che sussulta, persone che lo scrutano e si dileguano. Un mistero italiano, perché al suicidio, francamente, ci credono in pochi. E tra chi si è sempre battuta per trovare una verità c'è ladiOrlandi, che ora - intervistata da Liberoquotidiano.it - si rivolge ad Elly: se vuoicosì come dici, inizia dal caso di papà. Questo il sunto delle parole di, che ricorda come Enrico Letta, il predecessore, abbia ...

