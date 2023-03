Morta Nicoletta Saracco | che su Instagram era diventata il simbolo delle donne malate di cancro al seno

(Di domenica 26 marzo 2023) Trentatré anni, malata da quattro, la designer marchigiana è mancata nelle ultime ore. Da tempo aveva iniziato a raccontare la sua esperienza di malata oncologica, per invitare alla prevenzione e sconfiggere i tanti tabù che ancora circondano i tumori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morta a 33 anni Nicoletta Saracco, la testimonial per la lotta al tumore al seno che affrontava la malattia con iro… - infoitinterno : È morta Nicoletta Saracco, la designer testimonial della lotta al tumore al seno - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: È morta Nicoletta Saracco, testimonial della lotta contro il tumore seno. 'Il suo spirito sempre allegro ha supportato… - infoitcultura : Nicoletta Saracco, morta a 33 anni la testimonial della lotta al tumore al seno. «Avevo una bella vita, la malattia… - infoitcultura : Morta a 33 anni Nicoletta Saracco, la testimonial per la lotta al tumore al seno che affrontava la malattia con iro… -

Saracco. Aveva appena 33 anni e da quattro anni lottava contro un tumore al seno. La convivenza con la malattia, le cure e i momenti di relax raccontati sui social avevano fatto di ...Siamo sicuri che chiunque abbia conosciutoporterà dentro di sé la sua forza nell'affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Ci uniamo con affetto al dolore della sua famiglia. ...Raccontava sui social il suo percorso di cure con autoironia e leggerezza per aiutare altre donne ad affrontare la malattia. Era il volto dell'Istituto europeo di ...

Morta Nicoletta Saracco, testimonial della lotta al tumore al seno: la malattia e la sua ironia (la foto con i tacchi a spillo allo Ieo) Corriere Milano

Domenica 26 marzo il secondo appuntamento di Verissimo: il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Dalle ore 16.30 su Canale 5, ci saranno molti ospiti in studio. Esordio nel programma per Maria ...Trentatré anni, malata da quattro, la designer marchigiana è mancata nelle ultime ore. Da tempo aveva iniziato a raccontare la sua esperienza di malata oncologica, per invitare alla prevenzione e scon ...