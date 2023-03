Morta a 33 anni Nicoletta Saracco, sui social si era fatta paladina della lotta contro il cancro al seno (Di domenica 26 marzo 2023) Nicoletta Saracco non ce l’ha fatta. Dopo quattro anni di lotta tenace, ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno che le era stato diagnosticato nel 2019 ed è Morta all’età di 33 anni. La donna, originaria di Civitanova, nelle Marche, non si era mai lasciata scoraggiare dal tumore anzi, in tutti questi anni si era fatta paladina della sfida al cancro, spronando le altre donne – soprattutto le più giovani come lei – ad affrontare la malattia con forza e autoironia, proprio come faceva lei. Così si era inventata la rubrica Instagram TTTT, ovvero “Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale di istruzioni antipanico” in cui rispondeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023)non ce l’ha. Dopo quattroditenace, ha perso la sua battagliailalche le era stato diagnosticato nel 2019 ed èall’età di 33. La donna, originaria di Civitanova, nelle Marche, non si era mai lasciata scoraggiare dal tumore anzi, in tutti questisi erasfida al, spronando le altre donne – soprattutto le più giovani come lei – ad affrontare la malattia con forza e autoironia, proprio come faceva lei. Così si era inventata la rubrica Instagram TTTT, ovvero “Tette, tacchi, trucco, tumore: manuale di istruzioni antipanico” in cui rispondeva ...

