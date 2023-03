Monza, Petagna: "Sono innamorato di Napoli, resto un grande tifoso, Osimhen è una forza della natura" (Di domenica 26 marzo 2023) Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato al "Corriere della Sera", di seguito le sue dichiarazioni: "Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio a Napoli prima di arrivare a Monza. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare. Addio al Napoli? Non si può dire di no a due leggende come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e poi questa era un’occasione troppo ghiotta per giocare con continuità. Sono innamorato di Napoli ma Sono contento qui. Del resto non è che io non avessi spinto.... Non Sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Andrea, attaccante del, ha parlato al "CorriereSera", di seguito le sue dichiarazioni: "Mi dispiace non essere mai stato convocato da Mancini. Eppure da quando c’è lui ho avuto una buona esperienza a Bergamo, segnato tanti gol con la Spal e trovato il mio spazio aprima di arrivare a. Non mi ha mai chiamato, nemmeno una volta, giusto per conoscersi e capire cosa posso dare. Addio al? Non si può dire di no a due leggende come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e poi questa era un’occasione troppo ghiotta per giocare con continuità.dimacontento qui. Delnon è che io non avessi spinto.... Non...

