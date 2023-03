Monza | branco aggredisce con colpi da arti marziali tre minori | 7 denunciati

(Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - I carabinieri di Meda, in provincia die Brianza, hanno identificato e denunciato una banda di adolescenti, età compresa tra i 14 e i 15 anni, che a fine novembre avevato a più riprese tre coetanei. Le indagini sono iniziate dopo che lo scorso dicembre le vittime 14enni, residenti a Mariano Comense, hanno raccontato ai carabinieri che il 27 novembre, intorno alle ore 15 a Meda, avevano subito un pestaggio da parte di un '', circa una decina di coetanei che li avevano aggrediti con calci, pugni, prese da, insulti e sputi. Un'aggressione avvenuta in un parcheggio in via Umberto Pace, prima contro uno, poi anche contro gli altri due accorsi per soccorrere l'amico. I tre sono riusciti a scappare verso via Solferino ma sono stati raggiunti, ...

Nuovamente raggiunto e accerchiato sulla banchina del binario 1 con quella che gli inquirenti definiscono "organizzazione tattica", ilha bloccato le vie di fuga alla sua vittima che, in ...... assieme a dieci dei loro capi -. Presenti anche i referenti brugheresi di Plastic Free Valeria Oriani , Gabriele Livorno e Fiorenzo Panigada , con i "colleghi" diViviana Iannazzo e ......da Mattarella' Db03/05/2022 - Play off scudetto serie A femminile / Vero Volley- ... come in Spagna e in Francia, l'insulto è una forma di riconoscimento del, il razzismo è un piaga ...

Monza: branco aggredisce con colpi da arti marziali tre minori, 7 ... Gazzetta di Reggio

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – I carabinieri di Meda, in provincia di Monza e Brianza, hanno identificato e denunciato ... avevano subito un pestaggio da parte di un ‘branco’, circa una decina di ...In un parcheggio pubblico a Meda una banda di adolescenti ha prima colpito uno dei 14enni e poi anche gli altri due accorsi per soccorrere l'amico ...