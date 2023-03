Montenegro-Serbia (lunedì 27 marzo 2023 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida molto interessante a Pogdorica (Di domenica 26 marzo 2023) Missione compiuta per Serbia e Montenegro, che avevano come obiettivo quello di iniziare bene il loro percorso nel girone di qualificazione per gli Europei 2024: le Aquile Bianche avevano di fronte un compito piuttosto semplice, si sono sbarazzati senza troppi problemi della Lituania, alla quale però hanno rifilato solo due reti, frenando il loro impeto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 marzo 2023) Missione compiuta per, che avevano come obiettivo quello di iniziare bene il loro percorso nel girone di qualificazione per gli Europei 2024: le Aquile Bianche avevano di fronte un compito piuttosto semplice, si sono sbarazzati senza troppi problemi della Lituania, alla quale però hanno rifilato solo due reti, frenando il loro impeto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? >Europe????>Euro 2024>Montenegro vs. Serbia?50' Montenegro vs. Serbia – Home ( AH +0,75… - DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | Le formazioni ufficiali di #Montenegro-#Serbia: 6 'italiani' in campo - Fantacalciok : Montenegro – Serbia: diretta live e risultato in tempo reale - stxhija : Stasera c'è Montenegro-Serbia - betexperts_com : ?? 27.03.2023 20:45 CET ???? UEFA EURO Qualification ?? Montenegro vs Serbia ?? 1.68 ?? @betexperts_com team -