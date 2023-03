Montagna: non rientra da escursione, ricerche in corso nel Lecchese (2) (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) - La persona di cui non si hanno più tracce si chiama Andrea, 54 anni, partito ieri intorno alle ore 10 da Premana per un itinerario negli alpeggi vicini. Indossa un gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Era uscito in compagnia del suo cane di media-grossa taglia di nome Tito. Chiunque avesse informazioni utili al riguardo può contattare il Soccorso alpino Valsassina al numero 3711205523 oppure i carabinieri al 112. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) - La persona di cui non si hanno più tracce si chiama Andrea, 54 anni, partito ieri intorno alle ore 10 da Premana per un itinerario negli alpeggi vicini. Indossa un gilet blu, pantaloni aderenti neri, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro. Era uscito in compagnia del suo cane di media-grossa taglia di nome Tito. Chiunque avesse informazioni utili al riguardo può contattare il Socalpino Valsassina al numero 3711205523 oppure i carabinieri al 112.

