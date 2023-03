Moldavia-Repubblica Ceca: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo E di qualificazioni ad Euro 2024. I padroni di casa puntano alla vittoria dopo aver pareggiato all’esordio contro le isole Faer Oer, mentre gli ospiti cercano il bis avendo vinto la prima contro la Polonia. Moldavia-Repubblica Ceca si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Zimbru di Chisinau. Moldavia-Repubblica Ceca: LE ULTIME La Moldavia ha mancato la qualificazione ai Mondiali in Qatar essendosi classificata ultima nel prorio girone, mentre in Nations League ha chiuso al secondo posto in Lega D con 13 punti. In vista dei prossimi Europei, la nazionale di Clesenco ha pochissime chances di qualificazione, ma cercheranno di onorare il girone. Anche la Repubblica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) Gara valida per la seconda giornata del gruppo E di qualificazioni ad Euro 2024. I padroni di casa puntano alla vittoria dopo aver pareggiato all’esordio contro le isole Faer Oer, mentre gli ospiti cercano il bis avendo vinto la prima contro la Polonia.si giocherà lunedì 27 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Zimbru di Chisinau.: LE ULTIME Laha mancato la qualificazione ai Mondiali in Qatar essendosi classificata ultima nel prorio girone, mentre in Nations League ha chiuso al secondo posto in Lega D con 13 punti. In vista dei prossimi Europei, la nazionale di Clesenco ha pochissime chances di qualificazione, ma cercheranno di onorare il girone. Anche la...

