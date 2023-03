Mobilità ATA, per ricongiungimento al coniuge s’intende anche il compagno convivente [VIDEO] (Di domenica 26 marzo 2023) Fino a lunedì 3 aprile il personale ATA di ruolo interessato può presentare domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2023/24. Indicazioni e termini sono contenuti nell'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo 2023. Nel corso del Question time del 22 marzo, con Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua, si è chiarito, fra gli altri, il punto riguardante la convivenza. L'articolo Mobilità ATA, per ricongiungimento al coniuge s’intende anche il compagno convivente VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 marzo 2023) Fino a lunedì 3 aprile il personale ATA di ruolo interessato può presentare domanda diper l'anno scolastico 2023/24. Indicazioni e termini sono contenuti nell'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo 2023. Nel corso del Question time del 22 marzo, con Pasquale Raimondo della Uil Scuola Rua, si è chiarito, fra gli altri, il punto riguardante la convivenza. L'articoloATA, peralil

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( - orizzontescuola : Mobilità ATA 2023, come compilare la domanda. TUTORIAL passo dopo passo [VERSIONE INTEGRALE] - orizzontescuola : Mobilità Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] - Ticonsiglio : ??Mobilità ATA 2023 2024: date, come funziona, domanda Tutte le informazioni sulla mobilità ATA per l'anno scolastic… - orizzontescuola : Mobilità ATA: domanda di trasferimento necessaria per i neoimmessi in ruolo e in attesa di sede di titolarità -