Miriam Leone | la scelta è drastica | addio capelli rossi e lunghi | Irriconoscibile

Leggi su howtodofor

(Di domenica 26 marzo 2023)ha fatto unache ha sconvolto i fan, abituati a vederla sempre in un certo modo. Cos’è che li ha scombussolati tanto? Arriva la primavera e ancheha deciso che è ora di cambiamento. L’attrice da poco ha scelto di cambiare look e ha spiazzato i fan, che per un po’ non la vedranno più come l’avevano conosciuta. L’attrice ha voluto rinnovare le sue apparenze e ha cambiato il suo aspetto; qualcuno lo ha apprezzato, qualcun altro meno. Nata a Catania nel 1985, l’attrice ha cominciato la sua carriera come modella, vincendo l’edizione del 2008 di Miss Italia. Giovanissima, è entrata nel mondo dello spettacolo dopo questa vittoria e ha deciso di intraprendere la carriera di attrice, che le ha fatto guadagnare due Nastri D’Argento, un Ciak D’Oro e una ...