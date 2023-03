Minaccia Putin | Occidente oltre linee rosse con armi a Kiev Nato retorica pericolosa su nucleare

(Di domenica 26 marzo 2023) - Lo Zar accusa: 'Stanno costruendo un nuovo asse come quello della Germania nazista'.chiede riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza Onu sunucleari russe in Bielorussia. Per Usa non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riotta : L'annessione de facto della Bielorussia di Lukashenko da parte #Putin anticipa la realtà che aspetta noi e l'… - Linkiesta : Putin e Lukashenka sono una minaccia alla sicurezza in Europa, dice Sviatlana Tsikhanouskaya La presidente eletta… - MarcoFattorini : Alexander Gabuev, direttore @CarnegieRussia ed ex braccio destro di Medvedev al Cremlino: «Per la Cina una sconfitt… - FedeRpt83 : RT @riotta: L'annessione de facto della Bielorussia di Lukashenko da parte #Putin anticipa la realtà che aspetta noi e l'#Ucraina con la '… - biscone69 : RT @AutogriLLocryp: Soldati russi nella regione di #Donetsk inviano un video a #Putin, in cui si lamentano di enormi perdite e della 'minac… -

- Lo Zar accusa: 'Stanno costruendo un nuovo asse come quello della Germania nazista'. Kiev chiede riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza Onu su armi nucleari russe in Bielorussia. Per Usa non ...... considerato da Mosca 'unaper la Russia'. Radiografia dell'arsenale russo Di grande interesse analitico è il report de il Post : "Le minacce di Lavrov e" che vanno avanti con varie ...VladimirPresidente russo Il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e ha precisato che le armi nucleari in dotazione a Minsk non saranno utilizzate. "Le consegneremo ...

La minaccia di Putin: armi nucleari in Bielorussia AGI - Agenzia Italia

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al canale televisivo Russia-24, come riportato dalla Tass. La cooperazione tra Mosca e Pechino non è “assolutamente” una minaccia per l’Occidente. Ieri i ...Il presidente Putin ha cominciato che posizionerà armi tattiche nucleari in Bielorussia e la reazione globale non è tardata ad attivare.