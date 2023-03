Milano: settimana del design dal 17 al 23 aprile, oltre 1.200 appuntamenti in città (Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - oltre venti quartieri coinvolti, più di 180 progetti tra mostre, esposizioni, eventi e installazioni, 1.200 appuntamenti con un incremento del 40% rispetto al 2022: sono i numeri della Milano design Week 2023, che la città si prepara ad accogliere dal 17 al 23 aprile. La settimana che si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile torna al suo calendario originale e si preannuncia ricchissima di contenuti. Come ogni anno, il Comune ha raccolto progetti e iniziative di interesse pubblico dedicati al design per costruire il palinsesto ufficiale della Milano design Week, un fitto calendario di appuntamenti gratuiti, aperti a tutti e tutte e diffusi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) -venti quartieri coinvolti, più di 180 progetti tra mostre, esposizioni, eventi e installazioni, 1.200con un incremento del 40% rispetto al 2022: sono i numeri dellaWeek 2023, che lasi prepara ad accogliere dal 17 al 23. Lache si svolge in concomitanza con il Salone del Mobile torna al suo calendario originale e si preannuncia ricchissima di contenuti. Come ogni anno, il Comune ha raccolto progetti e iniziative di interesse pubblico dedicati alper costruire il palinsesto ufficiale dellaWeek, un fitto calendario digratuiti, aperti a tutti e tutte e diffusi in ...

