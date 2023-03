Milano | rubato portafoglio a turista | tre arrestate

(Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - Ala polizia ha arrestato, venerdì pomeriggio, tre cittadine bulgare, due di 34 anni e l'altra di 44, già note alle forze dell'ordine, per furto aggravato in concorso ai danni di unamessicana di 28 anni. Le tre, intorno alle ore 19, sono entrate separatamente all'interno di un negozio in corso Vittorio Emanuele II, e, scambiandosi un cenno d'intesa, hanno afferrato ciascuna un abito in vendita. A un certo punto hanno circondato lache stava visionando capi di abbigliamento tra gli espositori e, coprendo i movimenti con gli abiti precedentemente presi, hanno aperto la borsa della donna e preso il portafogli. Quando si sono dirette verso l'uscita sono state fermate dai poliziotti della squadra Mobile. Inutile il tentativo di disfarsi del bottino lanciandolo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Milano dedica una targa ad Abba, ucciso a 19 anni per aver rubato dei biscotti - greenvocadoa : per non parlare del fatto che dentro non c’era nulla di valore economico, solo cose di valore simbolico/affettivo e… - greenvocadoa : auguro al soggetto che mi ha rubato la valigia oggi in treno a milano un grandissimo fastidio intestinale?? #milano #furto - SilentlyFlowers : Aspetto targhe per le vittime di kabobo, Pamela, etc Milano dedica una targa ad Abba, ucciso a 19 anni per aver r… - TuttoSuMilano : #Milano dedica una targa ad Abba, ucciso a 19 anni per aver rubato dei biscotti -

I proprietari del bar da cui è uscito di corsa pensano abbiaqualcosa, forse l'incasso. Lo ... Oggi, nel giardino pubblico di Cassina de' Pomm, il Comune diha svelato una targa, dedicando ...... poco dopo le 20, in via Bellinzaghi, in zona Maciachini, da due uomini che gli hannouna ...PostPost è edito dalla Società Editoriale NuovaPost S.r.l.s , con sede in via ......riporta la notizia che a Trento ad un 34enne è stato inflitto un anno di carcere per aver(... die di altre grandi città. Sono state convocate, intervistate ed ascoltate dando loro la ...

Spaccano 5 auto in strada a Milano per rubare MilanoToday.it

Arrestato per rapina impropria un 23enne marocchino, in Italia senza fissa dimora; aveva rubato delle cuffie al centro commerciale Milanofiori; scoperto dalla vigilanza ha tentato la fuga aggredendo u ...Adnkronos Milano 25 mar. Sono passati 15 anni dal 14 settembre 2008, giorno in cui Abba, Abdoul Guiebre, un ragazzo di 19 anni originario del Brukina Faso, ma nato in Italia, viene ucciso in via Zuret ...