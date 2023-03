Milano: non si fermano all'alt della polizia, un arresto e due denunciati (Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un 19enne è stato arrestato per non essersi fermato all'alt della polizia e i due amici che viaggiavano con lui, uno di 20 e l'altro di 22 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento, ieri pomeriggio, in zona Lambrate. Il più giovane era alla guida della macchina a noleggio he non si è fermata in via Ventura e che ha imboccato contromano via Crescenzago, prima di schiantare contro un'auto parcheggiata. I tre hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito fermati. Nessuna spiegazione sul motivo della fuga all'alt della polizia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - Un 19enne è stato arrestato per non essersi fermato all'alte i due amici che viaggiavano con lui, uno di 20 e l'altro di 22 anni, sono statiper resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento, ieri pomeriggio, in zona Lambrate. Il più giovane era alla guidamacchina a noleggio he non si è fermata in via Ventura e che ha imboccato contromano via Crescenzago, prima di schiantare contro un'auto parcheggiata. I tre hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati subito fermati. Nessuna spiegazione sul motivofuga all'alt

