(Di domenica 26 marzo 2023) I muri esterni deldi via Edolo, a, sono stati imbrattati con dellala scorsa notte. Lo ha rilevato la Digos, intervenuta oggi sul posto. Un episodio confermato dagli stessi occupanti, che sui social spiegano: «Nella notte di sabato 25 marzo, un gruppo di fascisti ha attaccato il nostro spazio, armato di bottiglie, catene, bastoni,e spray. Fortunatamente, lo spazio era presidiato dai nostri compagni e compagne, che sono riusciti a mettere in fuga il gruppo reagendo prontamente all’aggressione». Il bilancio finale è di alcune finestre rotte e la facciata delimbrattata con. «Questa è la solita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sandro_Russo74 : Milano, colata di vernice nera sul centro sociale Lambretta: «Un attacco squadrista organizzato» - andolfree : @Corriere Milano è una colata di cemento grigio.. non a caso è sempre stata definita così.. una città grigia.. Mil… - Nath67Lic : @PierMaran Abbiamo capito la strategia. Colata di cemento ovunque - Nath67Lic : Il Comitato Baiamonti Verde Comune non la manda a dire. Sospesa la convenzione con il Comune si attende la colata d… -

I muri esterni del centro sociale Lambretta di via Edolo, a, sono stati imbrattati con della vernice nera la scorsa notte. Lo ha rilevato la Digos, intervenuta oggi sul posto. Un episodio confermato dagli stessi occupanti, che sui social spiegano: "...... i Verdi chiedono un no a priori Contrario all'idea anche Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi: 'Su La Maura chiediamo un no a priori, perché anon si deve permettere unadi cemento in ...... contrarie alla ' speculazione edilizia ': 'SALA DICA NO AL MILAN' - 'Sala impedisca ladi ... 'Vogliamo tutelare questo polmone verde, uno dei pochi rimasti a, non ci interessa vedere il ...

Milano, colata di vernice nera sul centro sociale Lambretta: «Un ... Open

Il sindaco di Milano: "Se però non c'è un passo formale di interesse non posso avviare discussioni con il Parco Sud". L'incontro con i vertici del Milan ...Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi, presente ieri alla manifestazione contro la costruzione del nuovo stadio del Milan nell'area dell'Ippodoromo La Maura, ha dichiarato sul tema: ...