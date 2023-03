Milano | accoltellato perché beve birra durante Ramadan

(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) –ha bevuto unail, il mese sacro dell’Islam, I carabinieri sono intervenuti ieri in via Galvani aper una lite tra stranieri. L’intervento ha permesso di identificare due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di essere stati aggrediti da tre uomini di origine nordafricana, uno dei quali haal fianco il 47enne, accusandolo “di bere unanel periodo del”. La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Sono in corso, spiegano i militari, “gli accertamenti e l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza”. L'articolo proviene da Italia Sera.

perché ha bevuto una birra durante il Ramadan, il mese sacro dell'Islam, I carabinieri sono intervenuti ieri in via Galvani a Milano per una lite tra stranieri. L'intervento ha permesso di identificare due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di essere stati aggrediti da tre uomini di origine nordafricana, uno dei quali ha accoltellato al fianco il 47enne, accusandolo "di bere una birra nel periodo del Ramadan". La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico.

Un cittadino tunisino colpito al fianco, caccia all'aggressore. MILANO – Accoltellato perché ha bevuto una birra durante il Ramadan, il mese sacro dell'Islam, I carabinieri sono intervenuti ieri,