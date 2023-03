Milano: accoltellato per bere birra durante Ramadan, caccia agli aggressori (Di domenica 26 marzo 2023) Milano, 26 mar. (Adnkronos) - I carabinieri sono intervenuti ieri in via Galvani a Milano per una lite tra stranieri. L'intervento ha permesso di identificare due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di essere stati aggrediti da tre uomini di origine nordafricana uno dei quali ha accoltellato al fianco il 47enne, accusandolo "di bere una birra nel periodo del Ramadam". La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Sono in corso, spiegano i militari, "gli accertamenti e l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023), 26 mar. (Adnkronos) - I carabinieri sono intervenuti ieri in via Galvani aper una lite tra stranieri. L'intervento ha permesso di identificare due tunisini di 47 e 39 anni che hanno riferito di essere stati aggrediti da tre uomini di origine nordafricana uno dei quali haal fianco il 47enne, accusandolo "diunanel periodo del Ramadam". La vittima è stata trasportata in codice giallo al Policlinico. Sono in corso, spiegano i militari, "gli accertamenti e l'acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza".

