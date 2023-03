Milan, Vranckx parla del futuro: si valuta il suo riscatto (Di domenica 26 marzo 2023) Aster Vranckx ha parlato del suo futuro al Milan. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza lavora sul suo riscatto Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Asterhato del suoal. Intanto, come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza lavora sul suo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Vranckx: 'Sapevo che questa stagione sarebbe stata soprattutto di apprendimento. La concorrenza è grande e il pass… - zazoomblog : Milan idea per il futuro di Vranckx - #Milan #futuro #Vranckx - MilanPress_it : Mercato #Vranckx, il #Milan studia come tenerlo? La situazione ???? #milanpress - sportli26181512 : CorSport - Il Milan punta su Vranckx: si cerca lo sconto dal Wolfsburg: Nonostante non trovi minuti dalla gara di L… - MilanNewsit : CorSport - Il Milan punta su Vranckx: si cerca lo sconto dal Wolfsburg -