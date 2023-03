Milan, Schreuder: “De Ketelaere è una seconda punta. Mi ricorda…” (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De Ketelaere, al momento, resta un'incognita al Milan. Ne ha parlato, a La Gazzetta, il suo ex allenatore, Alfred Schreuder Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) Charles De, al momento, resta un'incognita al. Ne ha parlato, a La Gazzetta, il suo ex allenatore, Alfred

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dando_68 : RT @AloBrasil1974: Schreuder ex allenatore di Charles al Bruges: “De Ketelaere sarà u top player. In estate volevo portarlo all’Ajax ma non… - MarcoBrindisi70 : RT @AloBrasil1974: Schreuder ex allenatore di Charles al Bruges: “De Ketelaere sarà u top player. In estate volevo portarlo all’Ajax ma non… - Matrix831969 : RT @AloBrasil1974: Schreuder ex allenatore di Charles al Bruges: “De Ketelaere sarà u top player. In estate volevo portarlo all’Ajax ma non… - JulzOa : RT @AloBrasil1974: Schreuder ex allenatore di Charles al Bruges: “De Ketelaere sarà u top player. In estate volevo portarlo all’Ajax ma non… - eternosognator3 : RT @AloBrasil1974: Schreuder ex allenatore di Charles al Bruges: “De Ketelaere sarà u top player. In estate volevo portarlo all’Ajax ma non… -

Pronostici Europa League, Ajax - Union Berlino: Lancieri in vantaggio a 1.65 ... anche se nell'ultimo periodo la formazione di Alfred Schreuder si è dimostrata in un ottimo ... " Milan vincente a 8.00 contro il Tottenham: tutte le quote maggiorate nella sezione dedicata di Gazzetta ... Calciomercato, tutte le news e le trattative del 27 gennaio IT - Milan, la strategia per Ziyech al posto di Zaniolo: si fa solo in prestito. Ore 12.10 - CM. ... Ore 8.43 - L'Ajax ha esonerato il suo allenatore Alfred Schreuder con un comunicato decisamente duro:... Piove sul bagnato, è sempre più lontano dal Milan ... dal canto suo, starebbe spingere per il ritorno all'Ajax, ma l'allenatore Alfred Schreuder lo ha praticamente escluso. Anche il Milan, riferisce il giornalista inglese, avrebbe raffreddato l'... ... anche se nell'ultimo periodo la formazione di Alfredsi è dimostrata in un ottimo ... "vincente a 8.00 contro il Tottenham: tutte le quote maggiorate nella sezione dedicata di Gazzetta ...IT -, la strategia per Ziyech al posto di Zaniolo: si fa solo in prestito. Ore 12.10 - CM. ... Ore 8.43 - L'Ajax ha esonerato il suo allenatore Alfredcon un comunicato decisamente duro:...... dal canto suo, starebbe spingere per il ritorno all'Ajax, ma l'allenatore Alfredlo ha praticamente escluso. Anche il, riferisce il giornalista inglese, avrebbe raffreddato l'... Milan, Schreuder: “De Ketelaere è una seconda punta. Mi ricorda…” Pianeta Milan