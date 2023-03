Milan, ricordi Paquetà? In estate possibile l’addio al West Ham (Di domenica 26 marzo 2023) L'ex Milan, Paquetà, potrebbe già essere ai titoli di coda della sua esperienza in Premier League con la maglia del West Ham Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) L'ex, potrebbe già essere ai titoli di coda della sua esperienza in Premier League con la maglia delHam

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Milan, ricordi #Paquetà? In estate possibile l'addio al West Ham #SempreMilan - sportli26181512 : Milan, ricordi Renato Sanches? È nel mirino della Premier: Renato Sanches, centrocampista del Psg ed ex obiettivo d… - DursoAVita1 : @enrick81 @napoliforever89 @famigliasimpson @Ma_rcell0 @misterf_tweets @Tvottiano @1vs100tw @Boomerissima2… - CorriereRomagna : Calcio, i ricordi di Massimo Agostini: 'L'Inter offriva di più, ma avevo dato la parola al Milan' -… - StopardiOO : @Cica7981 che ricordi, ero in curva a: quella palla la vedemmo entrare in porta con tutta la sua lentezza...nessun… -