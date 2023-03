Milan, la stella della Ligue 1: “Non chiudo nessuna porta per il futuro” (Di domenica 26 marzo 2023) La stella della Ligue 1, seguita anche dal Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un possibile trasferimento a fine stagione Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 marzo 2023) La1, seguita anche dal, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad un possibile trasferimento a fine stagione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, la stella della Ligue 1: “Non chiudo nessuna porta per il futuro” #SempreMilan #ACMilan #MIlan - Mfaisal62759022 : 24. Stella Cornelia : AC Milan - AmiciMilan : Tanti Auguri a Aldo Bet che oggi compie 74 anni. Nei suoi sette anni al Milan, ha vinto una coppa Italia nel 1976/7… - yassa9898 : RT @stevieansioso: Tifoso del Milan che accosta Agnelli a Riina. Povera stella, non conosce nemmeno il suo pantheon - Squid26Squid26 : Anche il Milan vuole la stella del Sassuolo ??Laurentie ??ma l’affare sarà possibile solo se Leao andrà via da Mila… -