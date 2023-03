Milan-Fiorentina Femminile, Poule scudetto Serie A: ultime e diretta (Di domenica 26 marzo 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, al centro sportivo Vismara, il Milan ospita la Fiorentina nel match valido per la seconda giornata della Poule scudetto della Serie A Femminile. Entrambe le squadre proveranno ad approfittare della sconfitta dell’Inter di ieri per agguantare il terzo posto. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Milan-Fiorentina. Il momento del Milan Fiorentina Femminile ( Crediti foto: ACF Fiorentina Femminile Twitter)Il Milan condivide con la Fiorentina i punti in classifica, che sono 34, e si trova attualmente al quarto posto in virtù di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Questo pomeriggio alle 14.30, al centro sportivo Vismara, ilospita lanel match valido per la seconda giornata delladella. Entrambe le squadre proveranno ad approfittare della sconfitta dell’Inter di ieri per agguantare il terzo posto. Ecco dunque lesulle probabili formazioni e sullatelevisiva di. Il momento del( Crediti foto: ACFTwitter)Ilcondivide con lai punti in classifica, che sono 34, e si trova attualmente al quarto posto in virtù di ...

